ESCLUSIVA TMW - Torino, sirene inglesi per De Silvestri: due club interessati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque gol e quattro assist. Una stagione da ala, più che da terzino, per Lorenzo De Silvestri. Che con Walter Mazzarri ha reso al top e con il tecnico ex Napoli che non vorrebbe privarsene in vista del futuro. Il Torino considera l'esterno destro di Roma uno dei perni del progetto granata del domani ma la stessa ambizione, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, ce l'hanno anche alcune società inglesi. De Silvestri ha estimatori in Serie A ma anche in Premier League che lo avrebbero visionato anche nel finale di stagione. Il classe '88, infatti, sarebbe finito sul taccuino di Leicester City e Newcastle tra le altre.