ESCLUSIVA TMW - Torino, summit terminato con Pastorello: gli aggiornamenti

Fonte: ha collaborato da Milano, Alessandro Rimi

E' appena terminato un summit di oltre due ore tra il presidente del Torino, Urbano Cairo, e l'agente Federico Pastorello. Una riunione che si è tenuta in gran segreto e scovata da Tuttomercatoweb.com. Occhio al possibile ritorno di Alessio Cerci in granata: svincolatosi dall'Atletico Madrid, è un nome seguito con fortissimo interesse dal Torino nonostante filtrino smentite della prima ora da parte delle parti coinvolte. Non solo: Pastorello, oltre a un ampio portfolio di clienti, è anche manager di Antonio Conte, allenatore del Chelsea, club che considera sempre Andrea Belotti un giocatore da tenere sott'occhio.