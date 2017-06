ESCLUSIVA TMW - Toro-Baselli, stallo sul rinnovo tra incontri e sondaggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino vuole blindare Baselli, vuole renderlo centrale nel progetto granata. Per questo il presidente Cairo prepara un nuovo contratto rispetto a quello ora in scadenza nel 2019. Il punto è che, come raccolto da Tmw, ancora è stallo e non c'è accordo tra le parti. Scatta il tormentone? Presto per dirlo, è certo che a breve le parti si aggiorneranno ancora ma gli interessamenti non mancano. Si sono mosse Fiorentina e Lazio, palla al giocatore dopo la proposta del Toro.