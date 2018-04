ESCLUSIVA TMW - Torreira-Napoli a piccoli passi: DeLa vuole clausola da 75 mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Torreira e il Napoli, trattativa che va avanti a piccoli passi. La società azzurra vorrebbe pagare la clausola da 25 milioni alla Sampdoria, una situazione che andrà comunque verificata settimana dopo settimana perché Ferrero vorrebbe monetizzare qualcosa di più. E quindi sia il club blucerchiato che l’entourage di Torreira si guardano intorno, alla ricerca della soluzione più giusta. Sul tavolo c’è un quinquennale già pronto da far sottoscrivere al centrocampista, ma vanno limati alcuni dettagli. Il Napoli infatti vorrebbe inserire una clausola di uscita da 75 milioni, poche possibilità che venga accettata una condizione di questo tipo anche in funzione di nuove prospettive future di mercato. Si continua a lavorare, a piccoli passi. Il Napoli vuole Torreira, De Laurentiis pensa già alla clausola di uscita. Ma per la fumata bianca bisognerà aspettare. E intanto la Bundesliga osserva...