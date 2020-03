esclusiva Torricelli: "Alla ripresa equilibri da verificare. Dopo questa fase le persone saranno migliori"

Tutti in casa ad aspettare notizie migliori, che il virus passi e si possa tornare alla normalità. E per chi ama il calcio l'augurio è poter tornare a vedere presto le partite, tifare, appassionarsi, palpitare. "La situazione adesso è surreale ed era impensabile che si arrivasse a questi punti", dice a Tuttomercatoweb.com Moreno Torricelli, grande ex di Juventus e Fiorentina. "Stiamo combattendo contro un virus pazzesco che è un avversario invisibile. Bisogna tener duro e evitare nuovi contagi".

Per quel che riguarda la situazione del calcio che idea si è fatto?

"Era giusto fermarsi, non poteva essere altrimenti. Per la salute dei giocatori era opportuno stoppare tutto anche prima. Adesso sono curioso di capire come riprenderanno campionato e Coppe. Quando ti fermi per un po 'di tempo poi è dura riattaccare la spina. Parlo dal punto di vista fisico e psicologico. Magari alla ripresa potrebbe anche essere un campionato diverso e gli equilibri potrebbero cambiare pure in base a questi aspetti. Peraltro eravamo arrivati proprio al momento clou della stagione con partite molto importanti anche per la Champions".

Sulla questione stipendio dei giocatori invece che pensa?

"Sotto il profilo economico tutto il mondo dovrà fare i conti con questa situazione. Tantissimi settori del lavoro avranno problemi a riprendere. Da persone intelligenti spero che ci si sieda ad un tavolo per parlare e affrontare tutte queste tematiche. Tutti uniti, distanti ma uniti, per trovare una soluzione ai problemi, non solo del calcio ma di tutto il paese".

Che cosa si aspetta nell'immediato futuro?

"Credo che sarà ancora lunga. Mi auguro che possano diminuire contagi e morti anche perchè la sanità è ormai al collasso. Spero che i numeri possano migliorare anche per avere un riscontro tangibile alle restrizioni che sono state imposte. Quando torneremo alla vita normale credo che sarà bellissimo. E sono convinto che a quel punto le persone intelligenti potranno essere migliori".

Lei come passa le giornate?

"In casa ma anche nel mio giardino, lavorando per sistemarlo e tenerlo in ordine. Il tempo scorre abbastanza bene".