ESCLUSIVA TMW - Torricelli: "Italia, oggi gara importante. Ancelotti o Mancini ct"

© foto di Federico De Luca

Moreno Torricelli è stato compagno in maglia azzurra dell'attuale ct Gigi Di Biagio. Per parlare del nuovo corso della Nazionale e della scelta del prossimo ct, TuttoMercatoWeb ha contattato l'ex esterno di Juventus e Fiorentina.

Inghilterra-Italia, sfida prestigiosa che può dare indicazioni importanti in vista del futuro...

"Sarà una gara importante, oltre al prestigio si cercherà di capire se e quanti dei giovani in rosa potranno essere utili alla Nazionale del futuro. Per me è importante capire come si intende sviluppare il progetto azzurro, quindi quali saranno i giocatori e se Di Biagio potrà avere chance di conferma. Ecco perché la gara di stasera è importante".

Qualcuno ha contestato le scelte di Di Biagio. Lei avrebbe puntato ad un rinnovamento totale o è giusto creare un mix fra vecchi e giovani?

"Credo che le scelte siano giuste, chi è abituato a giocare certe sfide può aiutare i ragazzi più giovani. Il problema è che tanti giovani non giocano in top club, per questo quando arrivano in certe gare non sono abituati alle pressioni. Quindi giusto portare i vari Buffon, Bonucci e Candreva".

Capitolo ct. Giusto dare fiducia a Di Biagio o meglio puntare sull'usato sicuro?

"La Nazionale, nella mia visione, deve essere la massima espressione del calcio italiano. Questo vale per i giocatori, ma pure per il tecnico che deve avere esperienza ed essere abituato a certi impegni. Di Biagio ha fatto bene in Under 21 e ha esperienza di campo essendo un ex calciatore, ma io vedrei meglio uno fra Ancelotti e Mancini sulla panchina dell'Italia".