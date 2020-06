ESCLUSIVA TMW - Torricelli: "Juve? In Italia vince chi ha la miglior difesa. Mi rivedo in Di Lorenzo"

esclusiva Torricelli: "Juve? In Italia vince chi ha la miglior difesa. Mi rivedo in Di Lorenzo"

"Sì, c'è fame di calcio e poi l'importante è che pare si possano superare pian piano tutte queste problematiche degli ultimi tempi. Per noi appassionati sarà una full-immersion di un mese e mezzo". Parla così Moreno Torricelli, ex di Juventus e Fiorentina, intervenendo al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. "Nella corsa scudetto la squadra bianconera resta la favorita perchè come sottolineano tutti ha la rosa più ampia. La Lazio sta facendo comunque qualcosa di straordinario e sarà un finale di campionato avvincente e con tante incognite".

La Juve è solo quarta come numero di reti segnate. Un dato strano visto il parco attaccanti...

"Sì, ma in Italia spesso e volentieri vince chi ha la difesa meno battuta. Credo in ogni caso che la Juve stia facendo bene e debba stare attenta".

Parlando in generale del campionato, a sensazione ci sarà la possibilità a luglio di riaprire parzialmente gli stadi?

"Lo spero, perchè il calcio è uno spettacolo che appartiene anche ai tifosi. Speriamo bene e incrociamo le dita".

Da ex viola che pensa della Fiorentina?

"E' partita un po' male ma ha tanti giovani interessanti. L'infortunio di Ribery non ha permesso alla squadra di crescere come doveva. La situazione di classifica è un po' critica però con Iachini il trend è stato cambiato e credo possa fare un bel finale di stagione".

A Chiesa cosa consiglierebbe per il suo futuro visto che lo conosce bene?

"Federico andava a scuola con i miei figli a Firenze... Si vedevano già allora tutte le sue qualità. Bisogna vedere: è uno dei giovani italiani più interessanti. Come tutti i ragazzi c'è l'ambizione di raggiungere i traguardi più prestigiosi, vincere campionati e giocare le coppe. Ci sta l'idea che possa cambiare squadra per esaudire i suoi desideri. Bisognerà vedere cosa gli propone la Fiorentina. Commisso è ambizioso e occorrerà valutare i programmi che potrà proporgli".

Commisso vuol fare lo stadio ma è dura...

"Abbiamo visto che lo stadio aiuta le squadra a fare un salto di qualità a livello esponenziale. L'esempio è la Juve: con lo stadio è riuscita ad entrare nella top ten delle formazioni a livello europeo. E' un passo fondamentale per la crescita della società".

Per le caratteristiche e il percorso di carriera fatto in chi si rivede?

"Non mi piace cercare somiglianze, peraltro come terzini destri ultimamente non ci sono stati molti italiani. Però mi sta piacendo molto Di Lorenzo. Anche lui arriva dalla gavetta, dalla categorie inferiori. Ha mostrato tanta personalità e spero possa essere sempre più importante anche per la Nazionale in vista degli Europei".