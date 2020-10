esclusiva Tosto: "Chiesa-Juve? Bianconeri già coperti in quel ruolo..."

vedi letture

La sfida di stasera tra Fiorentina e Samp dà la possibilità anche di una chiacchierata di mercato con Vittorio Tosto, ex di entrambe le squadre. "Per quanto riguarda la partita - dice a TMW - i bluerchiati devono fare i conti con la batosta subìta col Benevento, hanno iniziato la stagione male mentre ci si aspettava che avendo terminato bene quella precedente potessero avere un avvio molto migliore. Sarà una Samp arrabbiata contro una Fiorentina che a Milano meritava forse la vittoria. La squadra di Iachini stasera cerca certezze"

Veniamo subito a Chiesa: quella di stasera potrebbe essere la sua ultima gara in viola. Come lo vede alla Juve?

"La Juve ha già Kulusevski, esterno mancino che gioca a destra. Chiesa per me è un esterno e può giocare a destra e sinistra e credo che la Juve sia coperta in quel ruolo, soprattutto se punta sullo svedese. E' chiaro che i bianconeri possono mettere a segno il colpo Chiesa e poi magari adattarlo e adattarsi, però a mio parere la Juve avrebbe più bisogno in altri ruoli".

Callejon per il dopo Chiesa come le sembra?

"Giocatore affidabilissimo. Garantisce qualità e quantità. Garantisce un gran rendimento e a parametro zero non si discute. Sono convinto che poi con l'eventuale partenza di Chiesa la Fiorentina vada anche ad investire su un centravanti di grande affidabilità".