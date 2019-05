ESCLUSIVA TMW - Tosto: "Rino a muso duro. Giampaolo ora da big"

Vittorio Tosto, ex di Napoli, Samp e Fiorentina, ha parlato a TMW di vari temi. A partire dalla lite Gattuso Bakayoko, che poi si sono chiariti oggi. Tosto, calabrese come Gattuso e suo compagno di squadra nella Salernitana, spiega: "Lo avrà guardato negli occhi e lo avrà... aggredito. Con Rino se si sbaglia atteggiamento e non si capisce l'importanza del momento è un bel problema: lui se deve attaccare qualcuno al muro lo fa senza problemi. Non si mettono gli interessi personali davanti al club. Rino è un vincente e ha il Milan nel sangue. La squadra può ambire al quarto posto, può fare nove punti nelle ultime tre partite".

Che pensa della stagione del Napoli?

"Non ha deluso, non era facile passare da Sarri ad Ancelotti. Il margine con la Juve è ancora enorme, bruciano le eliminazioni da Champions ed Europa League ma Ancelotti ha posto le basi per un cambiamento totale per emergere attraverso il gioco"

Giampaolo vuol fare un salto di qualità e se la Samp non lo segue potrebbe salutare...

"L'Atalanta sta creando un precedente perché tutte le squadre di seconda fascia vorranno ottenere i risultati dei bergamaschi. Giampaolo è un ambizioso, L'ho avuto da tecnico all'Ascoli che era giovanissimo e avevo capito che aveva un modo diverso di far calcio con idee chiare e determinazione. Se la Samp non si metterà sulla scia dell'Atalanta Giampaolo cercherà un altro progetto. si merita una big. Tempo fa ci andò vicino e il non esserci riuscito forse lo ha un po' scalfito. Ma quell'esperienza gli servirà"

