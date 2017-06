ESCLUSIVA TMW - Tottenham, per il dopo Dier spunta l'idea Vecino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester United resta in pressing per Eric Dier e il Tottenham inizia a muovere i primi passi per l'eredità possibile del centrocampista centrale. Spunta un'ipotesi dall'Italia, chiamata Matias Vecino. Contatti con l'agente del giocatore Lucci, gli Spurs vagliano le ipotesi per il possibile dopo Dier. E guardano Firenze.