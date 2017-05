© foto di Federico Gaetano

Due milioni netti per una stagione, con opzione per la seconda. L'Antalyaspor fa sul serio e punta forte sul grande sogno del presidente del club: Francesco Totti. Col domani del Pupone a oggi ancora da scrivere, la società che ha in rosa un altro grande campione come Samuel Eto'o vuole il 10 della Roma. La risposta? Una, due settimane per riflettere. Totti è tra tre fuochi: chiudere la carriera a Roma. Ascoltare le sirene statunitensi da Miami e, ora, anche quelle da Antalya.