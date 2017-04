ESCLUSIVA TMW - Tre d A su Berecz: "Idolo Nainggolan, pronto per l'Italia"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Genoa, Sassuolo e Atalanta stanno monitorando in questi giorni le prestazioni di Zsombor Berecz. Centrocampista classe 1995 del Vasas, Tuttomercatoweb.com lo ha raggiunto direttamente in Ungheria.

Parliamo di lei: che giocatore è?

"Un centrocampista box to box, con propensione offensiva ma prendo sempre parte anche alla fase difensiva".

Chi è il suo idolo?

"Nainggolan. E' un centrocampista di spessore ma è pericoloso davanti, forte nei duelli uno contro uno. Gioca sempre col cuore, per tutti i novanta minuti, per i compagni e per la squadra in ogni partita".

Sta attirando attenzioni di tanti club, tra Italia e Germania. Come sta andando la sua stagione col Vasas?

"Il club sta giocando oltre le aspettative, giocandoci campionato e Coppa. Anche la mia stagione sta andando bene ma voglio segnare ancora e fare assist per aiutare i miei compagni".

Si sente pronto per l'Italia?

"Sto facendo del mio meglio, sto lavorando duramente giorno dopo giorno per raggiungere i miei obiettivi ma solo il tempo dirà se sarò pronto per una lega top. Credo di essere pronto e sarebbe splendido giocare in Italia".