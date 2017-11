ESCLUSIVA TMW - Tre italiane su Krmencik: è il cannoniere della Serie A Ceca

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ventiquattro anni, Michael Krmencik sta attirando su di sè le attenzioni di tanti club in Europa. Gioca con il Viktoria Plzen dove ha segnato, tra qualificazioni europee, Europa League ed HET Liga, 14 reti in 18 partite giocate. Ben 6 quelli in 11 partite con la Nazionale della Repubblica Ceca, Krmencik ha il contratto in scadenza nel giugno del 2018: secondo quanto raccolto in anteprima da Tuttomercatoweb.com, la Dinamo Zagabria sarebbe in pressing per acquistarlo ma occhio alle sirene italiane. Sul giocatore ci sono Cagliari, Sassuolo e Genoa.