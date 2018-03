ESCLUSIVA TMW - Trevisan: "Vivaio Udinese, Gino Pozzo precursore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi su Tuttomercatoweb speciale su come hanno lavorato i vivai delle squadre di Serie A. Nel corso della giornata verranno mostrate le 20 rappresentanti del massimo campionato in un'inedita rosa di giocatori cresciuti nel proprio vivaio.

L'Udinese sotto il profilo dello scouting è un passo avanti le altre e lo dimostrano i numerosi campioncini scovati da ogni parte del mondo. Ai nostri microfoni è intervenuto il responsabile del settore giovanile, Angelo Trevisan:

"In questi ultimi anni abbiamo cercato di lavorare molto sul territorio. Cerchiamo di valorizzare i ragazzi friulani, prima che arrivino le altre società a prenderli".

È indubbio quanto in passato la vocazione fosse stata internazionale

"Lo scouting è cosa sulla quale soprattutto in passato puntavamo fortemente. In questo Gino Pozzo è stato un precursore, andava personalmente in giro per il mondo a vedere giocatori e a prenderli. Marco Amoroso, per dire un nome, fu uno di quelli ma la lista è molto lunga. L'Udinese sotto questo aspetto era avanti gli altri, ora la tecnologia è venuta incontro a tutti e i giocatori da tutto il mondo sono a portata di click".

C'è un giocatore del quale va particolarmente orgoglioso?

"Non dirò un nome conosciuto ma un talento delle giovanili: Manuel Gasperini, portiere classe 2002 che nonostante l'età è già nel giro della Primavera".