ESCLUSIVA TMW - Tricella: "Hellas, è andata male. Chievo, non capisco"

© foto di Andrea Pasquinucci

Verona a un passo dalla Serie B. Cosa non ha funzionato? Lo abbiamo chiesto a Roberto Tricella, capitano degli scaligeri nella stagione dello storico scudetto: "Bisognerebbe essere entro lo spogliatoio, aver visto tutte le partite, essere a conoscenza di tutte le logiche che hanno spinto a vendere a metà stagione qualche giocatore di qualità per acquistare o prendere in prestito giovani che magari non hanno dato quello che potevano dare. Da fuori è complicato dire cosa non ha funzionato".

A sprazzi, il Verona qualche colpo l'ha battuto.

"Io ho visto per esempio la partita contro il Milan, lì avevano fatto pensare di poter dire la loro. Poi i valori sono emersi. Hanno sbagliato tanto, hanno preso tanti gol, è stata una costante di tutta la stagione. E lo scontro diretto perso ieri li affonda ulteriormente".

A Verona, anche sponda Chievo, sta succedendo l'impensabile.

"Il Chievo nelle ultime 15 partite ha fatto due punti, non riesco a capire. A differenza del Verona ha i valori per stare in categoria, non riesco a capire cosa sia successo. Un crollo così vertiginoso non era immaginabile, si pensava che potesse fare un campionato tranquillo".

Lotta salvezza molto accesa.

"Beh, anche il Cagliari rischia tantissimo, anche perché affronta squadre che sono in lotta nella parte alta della classifica. Fra tutte è quella che davanti ha il potenziale offensivo più importante, però prende una caterva di gol".

Si salva chi subisce di meno.

"In tutti i campionati, vince chi subisce meno gol. Anche se lo stesso Verona che 5-6 anni fa ha fatto un buonissimo campionato in A prendeva parecchi gol però aveva davanti Toni e Iturbe, che permettevano di trovare la rete anche se avevano subito. Invece quest'anno danno l'impresione che una volta preso gol non ci fosse rimedio".

Dal basso all'alto, ha visto Inter-Juventus?

"Diciamo che il fallo dell'espulsione di Vecino è interpretabile in entrambi i modi. La dinamica della partita è stata stranissima, avevo ipotizzato che vincesse la Juve, ha dato l'impressione all'inizio di essere una grande squadra, poi ha fatto un passaggio a vuoto, l'Inter è stata bravissima a tornare in partita e poi negli ultimi due minuti è successo l'impensabile. Però sui due gol non c'è da recriminare, li hanno fatti".

Discorso scudetto chiuso?

"No, perché alla fine sono tutte partite da vincere. Ora logicamente la Juve può permettersi di perdere a Roma vincendo entrambe le partite in casa. Diciamo che ha il 90% di possibilità di vincere, ma il Napoli ha un 10%".