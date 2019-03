"La Juve è davvero una squadra completa in tutti i reparti". Roberto Tricella, ex difensore tra le altre dei bianconeri, esalta le qualità della squadra di Allegri ora approdata ai quarti di Champions. "Di fatto è sempre stata tra le favorite per la conquista di questo trofeo - dice a Tuttomercatoweb.com - ha avuto un passaggio a vuoto che però ha colmato ieri in modo esemplare. E ieri sera è stato dimostrato che CR7 è davvero determimante, lascia il suo segno indelebile quando arriva il momento di decidere le stagioni. Gli altri dieci giocatori comunque hanno giocato da otto".

Anche Allegri ha lasciato il segno...

"Ha fatto grandi cose, conosce il momento dei giocatori e sa com,e sfruttarli. Spinazzola ad esempio nell'ultima partita mi era parso in palla e Allegri ha avuto la forza di metterlo dentro e ha avuto ragione. Vuol dire conoscenza del calcio. E ora ha anche chiuso molte bocche..."

C'è stato anche un gran Bernardeschi...

"Ha grandi qualità e può fare la differenza in queste partite. Deve trovare continuità di rendimento anche se la concorrenza è tanta, c'è anche Dybala che è un gran talento e ora trova poco spazio. Comunque tanto di cappello a Bernardeschi, la sua è stata una gara sontuosa".