ESCLUSIVA TMW - Tricella: "L'Hellas può salvarsi, tante squadre a pochi punti"

Con Roberto Tricella, ex calciatore che con la maglia dell'Hellas Verona ha collezionato oltre 250 presenze, abbiamo commentato le ultime vicende relative alla squadra scaligera. I ragazzi di Pecchia sono reduci da due vittorie consecutive che hanno rilanciato le ambizioni salvezza: "Il loro rientro in zona salvezza - ha detto ai nostri microfoni - è favorito dal fatto che le squadre davanti hanno rallentato fortemente. Questo fa bene sperare, in questo momento far punti ed essere lì è un buon segnale perché l'Hellas può raggiungere un risultato che fino a due mesi fa era impensabile. A gennaio hanno acquistato qualche giovane che sta facendo bene e, inoltre, non prende più gol come prima".

L'addio di Pazzini a gennaio ha spento anche le polemiche.

"Le polemiche interne non fanno mai bene e spero che Pecchia a fine campionato possa dire di avere avuto ragione. Hanno fatto tanto, ma tutto è ancora da conquistare perché in questo momento sono ancora penultimi. Ad oggi sono ancora retrocessi, ma vedere tante squadre a pochi punti fa sicuramente ben sperare".

Ha avuto ragione la società che ha sempre difeso Pecchia?

"La società secondo me ha fatto la scelta migliore perché s'è resta conto che i giocatori sono quelli che sono. Se il materiale umano non è all'altezza non si possono fare miracoli. Inoltre, l'aver difeso l'allenatore ha dato a Pecchia anche ulteriori stimoli".

Chiosa finale su Kean. E' un giocatore potenzialmente da Juve?

"Bisognerebbe dar continuità di giocate e partite per poi tirare le somme. Disputare 3-4 gare ad alti livelli non può dare indicazioni precise. Ma se il tecnico l'ha fatto giocare e lo schiera con continuità vuol dire che ha qualità".