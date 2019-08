ESCLUSIVA TMW - Tricella: "Non ci sono più i difensori di una volta"

"Non ci sono più i difensori di una volta". Guardando la prima giornata di campionato e i tanti gol subìti da parecchie squadre si esprime così Roberto Tricella, ex libero di Verona e Juventus. "Avevamo in Italia i migliori difensori al mondo - dice a TMW - e ora non li abbiamo più. Mi chiedo il motivo, anche perchè avere difensori forti era una delle nostre caratteristiche specifiche. E' un vero peccato averle perse".

Provando a darsi una spiegazione che cosa si sente di dire?

"E' difficile ma anni fa eravamo forti senza che fuori dall'Italia fossero scarsi. Ci distinguevamo per questo. Peraltro sapersi difendere non è proprio una cosa da buttar via. Anzi, è basilare".

Magari c'è stato un lavoro meno approfondito nei settori giovanili?

"Non saprei, di sicuro siamo passati da un periodo lungo in cui avevamo i migliori difensori al mondo al momento attuale in cui gli italiani quasi non giocano neanche nelle squadre di seconda fascia".

Che campionato si aspetta in generale anche dal suo Verona?

"Ieri è riuscito a pareggiare nonostante fosse in dieci e questo fa ben sperare. Mi auguro che si salvi. Per quanto riguarda lo scudetto la Juve resta favorita, ma Inter e Napoli se la possono giocare".

La questione Icardi come andrà a finire?

"Sembra che ci sia stata una frattura tra le parti ma nel calcio basta poco perchè la situazione cambi. Se tra due-tre domeniche ci sarà bisogno di Icardi e lui segnerà tutto tornerà come prima"