ESCLUSIVA TMW - Tris di emiliane su Djuricic. Ma il Celta Vigo insiste

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Possibilità di rimanere in Serie A per Filip Djuricic, centrocampista serbo che dopo tanta panchina alla Sampdoria ha trovato una discreta continuità con la maglia del Benevento, nella seconda parte di stagione. Stando a quanto da noi raccolto nelle ultime ore, il giocatore ha richieste da Parma, Sassuolo e Bologna, ma anche dagli iberici del Celta Vigo: ad ingolosire le quattro formazioni c'è un contratto in scadenza tra tre settimane coi blucerchiati, col serbo dunque tesserabile a parametro zero.