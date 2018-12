ESCLUSIVA TMW - Tudor: "Juve-Inter, che ricordi. Pogba? Se c'è l'occasione..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex difensore centrale della Juventus Igor Tudor, nonché ex tecnico dell'Udinese, parla ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com della Juventus e del mercato che attende la formazione bianconera: "A Torino hanno una dirigenza di altissima qualità e saprà certamente come muoversi. Se poi mi si chiede un opinione, dico che visto l'equilibrio trovato da Allegri io non toccherei nulla. Il mister ha trovato modo di fare turn-over e far risparmiare energie alla squadra in vista della fase calda della stagione, sappiamo tutti che bisogna arrivare freschi ad aprile-maggio per vincere qualcosa di importante".

Di certo è importante il prossimo incrocio di campionato, contro l'Inter. Sensazioni o ricordi particolari?

"Tantissimi e bellissimi, ricordo grandi partite a Milano, ci siamo divertiti parecchio. Venerdì si giocherà a Torino ma la sfida sarà ugualmente interessante e da seguire. L'Inter non sarà semplice da battere, è in crescita e ha l'opportunità di avvicinarsi vincendo. Conterà più per loro, ma non sarà comunque decisiva. Francamente non vedo rivali per la Juve...".

Tornando al mercato, uno come Pogba non sarebbe una tentazione difficile da ignorare?

"Il rapporto tra Juve e Pogba non devo certo sottolinearlo io, ha fatto grandissime cose in bianconero e se ci sarà l'opportunità sono certo che la Juve non se la farà sfuggire. Ci sono però da considerare certi equilibri, di squadra ed economici".

Mister, secondo lei la Juve è pronta per portare la Champions a Torino?

"Ho pronostico pubblicamente una finale Juventus-Manchester City, lo confermo. Il rapporto con le finali? Il calcio è così, non è una scienza esatta e arrivare in finale non è certo una impresa da poco, comunque. Magari poi quando ne vincerà una, poi trionferà anche l'anno dopo e aprirà un ciclo".

Inevitabile domanda sul suo futuro mister, si è parlato di un contatto col Genoa.

"Nessun contatto con nessuno, in questo momento sono in Croazia, a casa mia, mi godo la vita, la famiglia e ogni tanto vado in Italia a guardare qualche partita. Porte aperte alla Serie A, quello è ovvio".