Ventisettesimo in classifica tra i Top 100 di Tuttomercatoweb.com, Marco Tumminello è uno dei riferimenti avanzati del Lecce da gennaio. Ed è proprio il ds dei salentini, Mauro Meluso, a raccontare la punta in prestito dall'Atalanta. "E' un giocatore forte fisicamente, una prima punta che sa fare anche la seconda: è un giocatore di ottima tecnica, ha un mancino importante: è forte, preciso, sa segnare da lunga distanza ma anche chiaramente nel breve. E' un ragazzo completo: stacca di testa, è una punta alla Delvecchio della Roma. Un giocatore importante, che da noi è in prestito secco: è un peccato, ma ci serviva uno per gennaio, uno come lui. Ancora deve esprimersi a grande livello ma può fare davvero grandi cose".