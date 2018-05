ESCLUSIVA TMW - Udinese, anche i bianconeri pensano a Ventura

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo il Cagliari. Anche l'Udinese pensa a Giampiero Ventura in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club bianconero sta infatti riflettendo sull'ex commissario tecnico della Nazionale per affidargli la panchina a partire dal 1 luglio.