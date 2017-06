ESCLUSIVA TMW - Udinese, c'è il rinnovo per Felipe: le ultime sul mercato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Udinese al lavoro sul mercato, con il nuovo ds Manuel Gerolin che si muove a caccia di rinforzi per la prossima stagione. C'è il rinnovo per Felipe fino al 2018, è fatta. In uscita Matos e Kone, si cerca una sistemazione adeguata. Mentre in entrata c'è l'idea di rinforzare l'attacco con un sostituto di Zapata. Una possibilità potrebbe essere Babacar, ma si lavora per trovare la giusta quadratura dal punto di vista economico. Intanto Felipe e l'Udinese vanno avanti insieme...