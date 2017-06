ESCLUSIVA TMW - Udinese, Carnevale: "Il Benevento ha meritato la promozione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra i presenti alla partita Benevento-Carpi, che ha consegnato ai sanniti il traguardo della Serie A, anche il capo scouting dell'Udinese Andrea Carnevale, ex azzurro, che a TuttoMercatoWeb.com ha espresso il suo pensiero:

"Ho assistito a una bellissima partita, sotto l'aspetto tecnico e anche tattico, specialmente da parte del Benevento. Anche se devo dire che il Carpi ha giocato una buona gara, ha meritato il raggiungimento della finale, però penso che stasera il Benevento abbia avuto più motivazioni. I sanniti giocavano in casa, e hanno raggiunto un grande obiettivo che è quello della Serie A, quindi complimenti a loro".

E' stato al Vigorito anche per osservare Kevin Lasagna del Carpi?

"Sì, l'ho visto entrare a partita in corso, ma ormai è un giocatore dell'Udinese, peccato che abbia potuto giocare solo un tempo, ma sono scelte dell'allenatore, e come tali vanno rispettate. Comunque sono stato a trovare anche degli amici a Benevento, e sono contento che nella prossima stagione lo vedremo affrontare l'Udinese".

Il Benevento troverà anche il Napoli, sua vecchia squadra...

"Sì, è un bel derby questo. Viva il Sud, perché comunque sono grandi squadre, so che il presidente Vigorito ha investito molte risorse nel Benevento perché voleva portarlo più alto possibile, quindi complimenti anche a lui".

Chi le è piaciuto invece del Benevento?

"Puscas lo conoscevamo molto bene, ha segnato un bel gol in rapidità come tutti gli attaccanti, però mi è piaciuta molto la retroguardia: complimenti a mister Baroni per questo".