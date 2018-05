ESCLUSIVA TMW - Udinese, giovedì o venerdì summit con Pozzo jr: gli scenari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorni caldi per la panchina e il futuro dell’Udinese. In settimana summit tra Gino Pozzo e gl altrii vertici bianconeri, probabilmente giovedì, per decidere il nuovo allenatore e ogni aspetto anche dirigenziale. Si valuta il profilo di Ferreira del Braga, ma anche Flores e il profilo di Rolando Maran che è legato al Chievo Verona da un contratto pluriennale. Però Maran piace e quindi si potrebbe lavorare per liberarlo dal Chievo. L’Udinese studia le mosse per il futuro. Tra Maran e le idee dal Portogallo e dalla Spagna...