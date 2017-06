ESCLUSIVA TMW - Udinese, lo Sparta Praga punta Heurtaux: la situazione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirene di mercato da Praga per Thomas Heurtaux. Il difensore dell'Udinese è un obiettivo dello Sparta Praga di Andrea Stramaccioni. Accordo vicino tra le società, manca quello con il giocatore che ha un ingaggio importante e si lavora per trovare un'intesa. Heurtaux nel mirino dello Sparta Praga, un possibile rinforzo dall'Italia per Stramaccioni...