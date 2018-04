ESCLUSIVA TMW - Udinese, no a Stramaccioni e Guidolin: arriva Pozzo jr

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Udinese cerca un nuovo allenatore. Oggi giornata importante per decidere, perché - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello - è arrivato poche ore fa Gino Pozzo per valutare insieme al padre Gianpaolo il profilo ideale a cui affidare la panchina. Il nuovo allenatore non sarà Andrea Stramaccioni e neppure Francesco Guidolin. Poche possibilità per il ritorno di Delneri. Nelle prossime ore potrebbe quindi emergere un nome a sorpresa, anche in considerazione del fatto che il club bianconero cerca un tecnico per traghettare la squadra fino al termine della stagione. L’Udinese riflette, cercasi allenatore...