ESCLUSIVA TMW - Udinese, occasione turca: Günter del Galatasaray

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Udinese ha messo nel mirino, per la prossima estate, Koray Günter, difensore centrale di proprietà del Galatasaray. Lo stopper, una presenza nella Super Lig di quest'anno, possiede passaporto tedesco ed è in scadenza il 30 giugno del 2018, dopo che era stato pagato - a 18 anni - 2,5 milioni di euro più 1 di bonus. Günter, che ha giocato anche nel Borussia Dortmund e in diverse nazionali giovanili teutoniche, interessa ai Pozzo anche in eventuale ottica Watford.