ESCLUSIVA TMW - Udinese-Oddo, possibile addio a fine stagione. Idea Ventura

Non riscuotono grandi consensi gli ultimi risultati di Massimo Oddo alla guida dell’Udinese. Al termine di questa stagione l’allenatore ex Pescara non dovrebbe proseguire sulla panchina bianconera, con lui potrebbe lasciare anche il ds Manuel Gerolin, in scadenza di contratto. L’Udinese si guarda intorno per valutare nuovi profili a cui affidare la panchina, a breve cominceranno le consultazioni. Intanto ci sarebbe stato un sondaggio indiretto per Giampiero Ventura, reduce dall’esperienza in Nazionale e pronto a rimettersi in gioco. L’Udinese ci pensa, Ventura un’idea per la prossima stagione. E sullo sfondo Davide Nicola, che piace molto anche al Bologna....