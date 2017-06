ESCLUSIVA TMW - Udinese, offensiva del CSKA Mosca per Ali Adnan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano novità sul fronte Ali Adnan, esterno iraqeno di casa Udinese. Il giocatore ha molte proposte in giro per l'Europa: piace all'Espanyol ma adesso, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, torna alla carica il CSKA Mosca. Dopo l'offerta di gennaio, il club russo sta tornando all'assalto e potrebbe chiudersi a breve.