ESCLUSIVA TMW - Udinese, si segue Cavion in vista della prossima estate

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'Udinese starebbe guardando in casa Cremonese per rinforzare il proprio centrocampo in estate. L'obiettivo dei friulani è Michele Cavion, centrocampista centrale classe '94, che si sta confermando su ottimi livelli in grigiorosso dopo aver contribuito un anno fa alla promozione in Serie B.