ESCLUSIVA TMW - Ugolotti: "Roma, gioca come col Napoli. Barça concede"

"Non è affatto chiuso il pronostico". Guido Ugolotti, ex attaccante della Roma, è convinto che i giallorossi possano giocarsela contro il Barcellona in Champions. "Ho visto anche l'altra sera il Barça e devo dire che qualcosa concede - spiega a Tuttomercatoweb.com - il risultato non deve trarre in inganno perché se al Chelsea magari veniva concesso il rigore la partita poteva cambiare...".

La Roma che partita dovrà impostare soprattutto all'andata?

"Ho visto spesso la Roma e quella con il Chelsea è stata probabilmente la miglior versione dei giallorossi in questa stagione. Ha tirato fuori l'orgoglio. Credo che, per restare alle gare degli ultimi tempi, se dovesse riuscire a ripetere la prestazione fatta col Napoli sarebbe già molto positivo e incoraggiante. C'è da dire che il Barcellona è più abiutato a questo tipo di partite. Da parte della roma servirà tranquillità: a questo punto nessuno le chiede niente".

Le sue percentuali?

"E' chiaro che è favorito il Barcellona, però in gare con andata e ritorno non si può mai dire. All'andata di fronte a centomila spettatori non sarà semplice però dico 40-60".