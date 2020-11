esclusiva Ugolotti: "Roma, ieri non ha funzionato nulla. Ma può essere ancora protagonista"

Guido Ugolotti, come molti, è rimasto molto sorpreso dal ko di ieri della Roma. E da ex giallorosso ha detto a TMW: "Non mi aspettavo una prestazione del genere anche in considerazione delle ultime partite che erano state giocate con personalità dalla Roma. I tre davanti sono stati inesistenti, hanno sbagliato molto e se vengono a mancare loro, la squadra perde il 70-80%. Poi va detto che il Napoli ha giocato in velocità e se la Roma trova trova questi giocatori rapidi va in difficoltà vista la struttura dei difensori. In più si è sentita la mancanza di Mancini, Kumbulla e Smalling".

In tanti sostengono che la Roma di fronte alle big perda consistenza...

"Ieri molti l'aspettavano al varco. Gli scontri diretti danno la dimensione del valore: con la Juve e il Milan aveva dimostrato di aver fatto il salto di qualità, ieri c'è stato una passo indietro. Peraltro alcune scelte durante la gara non mi sono piaciute, come quella di far giocare solo 12 minuti a Borja Mayoral. Poteva esser fatto entrare prima viste le condizioni di Dzeko. Resta il fatto che ieri la Roma è stata sovrastata a centrocampo".

Può essere ancora da scudetto la Roma?

"E' un campionato aperto a tutte le sorprese. Il Milan ha un'idea di gioco, Pioli è bravo, Ibra ha dato personalità al gruppo e poi c'è stata una crescita del reparto difensivo con un Kjaer che oggi è protagonista. Non sono convinto che i rossoneri possano ammazzare il campionato. La Roma può recitare la sua parte da protagonista: deve recuperare i difensori, mettere da parte questo ko e ricominciare".