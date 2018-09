ESCLUSIVA TMW - Ugolotti: "Roma, messaggio DiFra mi preoccupa. Ora identità"

"E' una situazione che si verifica quando si cambia ogni anno e quando si lanciano messaggi sbagliati alla tifoseria". Guido Ugolotti, ex attaccante giallorosso e ora allenatore, fa un'analisi molto lucida sui problemi giallorossi. "La Roma - dice a Tuttomercatoweb.com - riesce ad arrivare in semifinale di Champions e poi decide di vendere i pezzi migliori: non è un bel segnale per i tifosi e per il gruppo. Ogni anno si ricomincia. E' stata tolta la spina dorsale della squadra ed è normale avere delle difficoltà. E poi si può discutere dei giovani che vengono presentati come campioni quando invece non lo sono: faranno strada ma ora è presto. Non mi aspettavo un momento così critico"

Al posto di Di Francesco cosa farebbe adesso?

"Oggi ho letto delle dichiarazioni particolari. Ha detto che deve scegliere gli uomini. E' un messaggio forte e che mi preoccupa perché si va su questioni personali, significa che c'è un problema diverso. Io almeno l'ho letta così. Per il resto cercherei di trovare un'identità alla squadra, andrei su delle certezze e cambierei il meno possibile".

Di Francesco in questa settimana non potrà sbagliare...

"A Coverciano quando ho fatto il corso allenatori ci insegnavano a tenere sempre la valigia pronta sull'armadio... Il silenzio estivo di Di Francesco è stato interpretato come un avallo alle scelte di mercato. Ora si gioca tutto, ma mi auguro che Di Francesco possa risollevare la Roma. Peraltro non vedo profili adatti per una sua eventuale sostituzione: si parla tanto di Conte ma non credo che si possa sposare bene con i programmi della Roma".