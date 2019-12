ESCLUSIVA TMW - Ugolotti: "Roma, ora grandi cose. Perotti-Calha da fare"

© foto di Lorenzo Marucci

Dopo il pari di ieri e la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, la Roma si proietta di nuovo sul campionato e domenica affronterà la Spal all'Olimpico. "Per quanto riguarda la partita di ieri non sono sorpreso dall'atteggiamento molle dei giallorossi", dice a TMW Guido Ugolotti, ex attaccante romanista. "La mentalità delle squadre italiane ad un certo punto prevede che ci si accontenti. Il girone non era impossibile e l'importante era passarlo ma peccato per il secondo posto perchè ora il sorteggio potrà riservare un avversario tosto".

In campionato invece cosa si aspetta?

"La Roma adesso è solida. Prima non la vedevo legata nei vari reparti ma ora è compatta ed è stato importante recuperare i vari infortunati. Mi aspetto grandi cose. La posizione è ottima, chi è davanti ha qualcosa in più ma mi auguro che si possa essere all'inizio di un percorso senza che venga smantellato nulla".

A questo proposito che pensa del possibile passaggio di proprietà del club?

"Se fossi un grande imprenditore sarebbe certamente un passo da fare. Roma e la Roma per pubblico e prestigio è molto appetibile. Se Friedkin ha voglia e potenzialità... Pallotta qualcosa ha fatto ma non ha mantenuto certe promesse. E non si è vinto nulla".

Dal mercato cosa si aspetta?

"Intanto c'è la situazione relativa a Florenzi da risolvere. Una bandiera come lui, che doveva essere come Totti e De Rossi, non può essere trattato così. Ha mercato e verrà sfruttato per qualche scambio. Serve poi un attaccante che possa sostituire Dzeko o giocare alla sue spalle. Kalinic non serviva".

Lo scambio Perotti-Calhanoglu lo farebbe?

"Sì. Perotti è un buon giocatore ma che si è poi perso anche per gli infortuni. Va a strappi. Ripeto, è uno scambio che farei".