ESCLUSIVA TMW - Ugolotti: "Roma, se parte Salah e arriva Berardi non ci guadagni"

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

La Roma ha iniziato la sua campagna acquisti con gli innesti di Moreno e seri ma intanto è molto vicina la cessione al liverpool di Salah. Una partenza che potrebbe rivelarsi molto pesante, alla luce di quanto fatto vedere dall'egiziano. in giallorosso potrebbe arrivare Berardi, sicuro talento ma da verificare sui grandi palcoscenici. Ne abbiamo parlato con Guido Ugolotti, ora allenatore e in passato attaccante tra le altre della Roma. "Quella di Salah è una gran perdita dal punto di vista tecnco - dice a Tuttomercatoweb.com - perché ha dimostrato di essere un bel giocatore. Ha saputo dare una gran mano alla squadra, ma adesso è cambiato l'allenatore e soprattutto la Roma deve fare un'operazione in uscita. l'offerta è irrinunciabile. Peccato perché Salah si è dimostrato molto capace nel saltare l'uomo e nel creare superiorità numerica e anche nel ribaltare l'azione".

Se dovesse essere sostituito, come pare, da Berardi che ne pensa?

"La Roma ci perde. Berardi è un bel giocatore ma in prospettiva futura. Diciamo che ora la Roma non ci guadagna. Se ne va un giocatore pronto, ne arriva uno che su un grande palcoscenico come quello della Roma è un'incognita. Fermo restando che il futuro è dalla sua parte".

Berardi potrebbe essere limitato dal carattere?

"Sassuolo è un ambiente tranquillo, vedremo a Roma dove la partita non si gioca solo la domenica ma anche il lunedì, il martedì e tutti gli altri giorni. Roma vive di calcio, ha una passione eccezionale".