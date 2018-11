ESCLUSIVA TMW - Ulivieri: "Allegri tra i primi 5 allenatori al mondo"

Fonte: Dal nostro inviato Niccolò Ceccarini

Raggiunto da TMW e RMC SPORT, il presidente dell'AIAC, Renzo Ulivieri, commenta la quarta panchina d'oro assegnata a Massimiliano Allegri: "Trofeo meritato. Mi hanno chiesto se fosse tra i primi cinque d'Europa e ho detto di no, è tra i primi cinque al mondo. E non solo per come sa gestire i calciatori".

Alla Juve non è facile.

"Lui sa farlo. È rimasto sempre in Italia e magari andrà anche all'estero, ormai il mercato è internazionale".

Andreazzoli premiato ed esonerato.

"Io credo che la sua filosofia sia importante, è uno di quegli allenatori che ha mischiato la sua cultura con quella straniera. Ha fatto vedere un gran calcio: dispiace, però probabilmente ci sono situazioni che nascono in questo modo e la società prova a cambiare".

La Juventus è la favorita per vincere la Champions League?

"È sempre un salto al buio, tante cose devono girare nel modo giusto. Bisogna arrivare coi giocatori pronti al momento giusto e la Juve mi pare che lo stia facendo".

Sulla reazione di Mourinho si è già espresso.

"Ci sta. Avrei fatto di peggio? Qualche volta sì, ma a me capitavano contestazioni per ragioni politiche, magari con la Lazio o a Verona. Però era un divertimento, senza animosità".

Chi è l'anti-Juve?

"Dico Inter. Sono solidi, il passaggio a vuoto di ieri credo che sia stato importante: li ha messi sull'avviso a non ripetere la propria storia di gennaio o febbraio".