ESCLUSIVA TMW - Ulivieri: "Bisogna migliorare nella gestione dei giovani"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, ha parlato in esclusiva ai microfoni di tuttomercatoweb.com a margine della premiazione per la Panchina d'Oro 2017: "Vittoria di Allegri giusta? Non lo so, è un premio assegnato dagli allenatori. È stato importante l'inserimento di Gasperini: i colleghi hanno riconosciuto il lavoro di un tecnico non emergente ma che sta raggiungendo ora dei risultati".

Su Allegri: "Ha raggiunto livelli alti nel panorama internazionale, a livello tecnico, tattico e di gestione del gruppo".

Sul duello tra Juve e Napoli: "La Juve ha due punti di vantaggio e giocherà in casa lo scontro diretto, ma non vuol dire nulla perché saranno 11 contro 11 in campo".

Sulle italiane in Champions: "Sono favorite le spagnole ma lo dico con piacere, perché quando è così le nostre squadre tirano fuori il meglio".

Sul riconoscimento agli allenatori vincenti in Europa: "La nostra scuola è importante sul piano tattico, dobbiamo migliorare sui giovani, bisogna fare tanti passi in avanti".

Sul futuro della Nazionale: "È un periodo di assestamento e di crescita, non si possono guardare i risultati nell'immediato, anche perché tanti giovani non sono titolari nei rispettivi club. Non so chi sarà il CT: a me piaceva molto Prandelli perché aveva le caratteristiche giuste e aveva assorbito bene il passaggio dal club alla Nazionale. Poi bisogna capire chi darà la disponibilità. E poi c'è un pensiero da sviluppare: l'allenatore della Nazionale può anche essere un uomo della Federazione".