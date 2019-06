ESCLUSIVA TMW - Ulivieri: "Gattuso ha navigato in acque tempestose"

Fonte: Dal nostro inviato a Rimini Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, a margine dell'evento The Coach Experience in corso a Rimini.

Cosa rappresenta questo evento per i giovani allenatori, ma anche per quelli affermati?

"Per quelli affermati è una verifica e confronto tra di loro. Soprattutto è un momento di generosità per mettere a disposizione la loro conoscenza nei confronti di chi comincia. Abbiamo molte conoscenze teoriche, ma poi sarà il campo a vedere chi può andare avanti. È un confronto che dovrà andare avanti, se i nostri allenatori si fermano alle idee di adesso tra pochi anni saranno già vecchi. Chi vuole rimanere attuale ha bisogno di studiare e approfondire".

In serie A tutte le panchine sembrano essere sistemate: da cosa è incuriosito?

"Credo che sul piano delle idee sarà un campionato vivace. Allenatori che cambiano, idee nuove: noi abbiamo la fortuna di avere allenatori che non escono con lo stampino, ci possono essere idee in comune ma sono diversi uno dall'altro. È un bene perché il nostro è un campionato con varietà tattica e flessibilità nella gestione. Sarà una stagione importante da vedere anche per chi è appassionato di tattica".

Giampaolo al Milan è una scommessa perché dovrà gestire una piazza ambiziosa. Lei cosa ne pensa?

"L'allenatore si isola dalla squadra, sei te con i tuoi giocatori. La struttura del Milan è importante, anche se ha perso per scelta un grande allenatore come uomo e come tecnico come Gattuso. Ne arriverà uno altrettanto bravo. È da prevedere, pur con le difficoltà di questa società perché Gattuso ha navigato in acque tempestose, una squadra che andrà avanti e che farà vedere del bel gioco".

Sarri potrà puntare con decisione alla Champions League?

"Non si può dire perché è un torneo particolare, devi avere la fortuna di arrivare alle partite importanti in buone condizioni e senza infortuni, cosa che quest'anno è successa alla Juventus. Probabilmente ad altissimi livelli c'è bisogno di qualcosa di diverso, non solo per mentalità ma anche per qualità dei singoli. Faccio un esempio: quest'anno ha impressionato molto l'Ajax, ho visto come giocano ed è semplice, la proprietà sceglie chi corre, chi non lo fa non gioca. Il lavoro viene diviso per undici, tutti corrono sia in fase di non possesso che non. Secondo me non si sono saputi gestire nel momento in cui erano in difficoltà, sono usciti fuori per un ingenuità grossolana ma hanno una filosofia. Se si pensa a dei giocatori lì non giocherebbero perché ci sono questi principi. È bello vedere a livello europeo questi confronti tra squadre diverse".

Clicca sotto per guardare