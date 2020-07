esclusiva Ulivieri: "Sarri non merita queste critiche. Lippi dt delle nazionali? Lo vedrei bene"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, sottolinea i meriti di Sarri nel delicato momento che il tecnico bianconero sta attraversando: "La Juve che perde tutte queste gare fa un po' specie ed è normale che ci possano essere delle critiche", dice a TMW. "Chi è alla Juve non è abituato a perdere, dunque le critiche sono normali ma Maurizio non le merita. Ha fatto una buona annata anche se faticosa. E credo che la Juve stia lavorando al di là del campionato, per la Champions. E quindi me la spiego così".

Dal punto di vista del gioco si aspettava di più?

"C'e stato un cambiamento, il valore di Sarri si sa. Il gioco spettacolare? La Juve è mancata nella continuità, tratti di bel gioco si sono intravisti. Ma il gioco del Napoli alla Juve non è replicabile perchè era fatto dall'allenatore e dai giocatori del Napoli. Ma ora i calciatori non sono più quelli..."

Cambiando argomento in questi giorni si è tenuto un incontro tra il presidente Gravina e Lippi. Che pensa dell'ex ct possibile presidente dell'Assollenatori o direttore tecnico delle nazionali?

"Il presidente dell'Assoallenatori lo eleggono gli allenatori quindi credo che in questo incontro si sia parlato d'altro, magari per un altro ruolo in Federazione. Sono convinto che con Lippi dt saremmo andati ai Mondiali. E' un'ipotesi che vedo favorevolmente..."

Magari Mancini potrebbe vederlo come una figura ingombrante...

Non credo, Lippi sa stare al mondo, è stato grande un allenatore e sa stare al suo posto facendo le cose richieste da quel ruolo. Non penso ci sarebbero problemi, Lippi direttore tecnico delle nazionali io lo vedrei bene, è quel che ci è mancato".