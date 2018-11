ESCLUSIVA TMW - Ulivieri: "Sousa? Noi italiani evitiamo frasi del genere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri interviene sulla questione Sousa-Roma. L'ex tecnico viola, intervistato da Sky, non ha fatto mistero del suo sogno di allenare la Roma. Frasi che sono suonate ai più inopportune visto anche il delicato momento che stanno attraversando i giallorossi. Una candidatura fuori luogo e fuori tempo: "Noi tecnici italiani non siamo abituati a fare dichiarazioni di questo genere - dice a Tuttomercatoweb.com - e quindi un po' sorprende perchè ripeto, è una cosa non scritta che tra noi allenatori italiani non facciamo. Per quanto riguarda certe dichiarazioni anch'io posso dire che fui vicino alla Juve ma che per una parola saltò tutto. Come andò? Chiamai l'avvocato Agnelli e chiesi se mi prendeva alla Juve. Se mi diceva di sì, sarei andato. Però mi disse di no. Ecco, per quella parola non andai alla Juve... (sorride, ndr).

Tornando al tema in questione, c'è stato poco riguardo nei confronti di Di Francesco...

"Eusebio è un tecnico che di calcio sa tantissimo. E' un vero e proprio professore di calcio. E' chiaro che adesso la Roma ha delle difficoltà, ma c'è anche da dire che il club ha delle necessità di rientrare a livello economico e le cessioni possono aver inciso".