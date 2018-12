ESCLUSIVA TMW - Ulivieri: "Sto con Ancelotti. Lasciare il campo? Giusto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ci sono stati tre annunci a San Siro, ma non si è fatto niente di più. La soluzione sarebbe interrompere la partita, vorremmo solo sapere quando. La prossima volta lasceremo il campo noi e al limite ci daranno partita persa". Carlo Ancelotti è stato molto diretto e chiaro ieri sera nel commentare quanto successo a San Siro e anche il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri si schiera dalla sua parte: "Ancelotti ha ragione - dice Ulivieri a Tuttomercatoweb.com - c'è un'incultura che sta dilagando nel nostro paese. E non è solo negli stadi. Nello stadio si riflette ciò che viene percepito ogni giorno da chi dirige o ha compiti importanti e va in tv a parlare. Passano queste cose e questa incultura prende il sopravvento, quando circoli per strada o allo stadio che pare un territorio franco. Tutto nasce da chi semina queste cose e poi dice che ci vorrebbero pene dure. Le pene dovrebbero esserci per chi diseduca e ha il compito di educare".

Ancelotti ha anche detto che in caso di nuovi episodi simili a quelli di ieri e in caso di mancata sospensione è disposto con la squadra a lasciare il campo anche a costo di perdere la partita...

"Ha ragione ed è nel rispetto delle regole. Se chi ha il compito di intervenire su queste cose non interviene, lui può dire: no, grazie, così non mi sta bene e arrivederci: lascio il campo. Anche a costo di perdere la partita".

Insomma, da presidente dell'Assoallenatori, lo appoggerebbe?

"Direi di sì, mi sembrerebbe una reazione educata".