ESCLUSIVA TMW - Ultime ore a Valencia per Cancelo: riunione con Marcelino

Ultime ore a Valencia per Joao Cancelo. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'esterno portoghese questa mattina si è allenato regolarmente coi murciélagos per poi intrattenersi qualche minuto a fine sessione con allenatore e staff tecnico, comunicando molto probabilmente la volontà di accettare l'offerta dell'Inter. Cancelo, intanto, è stato provato nella formazione titolare in vista dell'esordio in campionato di domani sera contro il Las Palmas, per quella che potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia del Valencia. Nella foto di TMW Cancelo durante l'allenamento di oggi: