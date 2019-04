ESCLUSIVA TMW - Uria: “Ajax, che meraviglia...”

“L’Ajax è una meraviglia, la formazione degli ultimi vent’anni. Non mi sorprende, può arrivare alla finale”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente olandese Emiliano Uria dopo la vittoria dell’Ajax contro la Juventus in Champions League. “L’Ajax gioca un calcio spettacolare. De Ligt? Uno dei migliori al mondo. La Juve? Ha pagato l’assenza di Chiellini, è uno che da ordine in difesa. Quando sei sbilanciato succede quello che è successo stasera”.