ESCLUSIVA TMW - Vagheggi: "Napoli di Ancelotti molto simile a quello di Sarri"

Udinese-Napoli promette di essere una gara interessante, con i partenopei che proveranno a tenere vive le speranze scudetto. I friulani dal canto loro cercheranno di rialzarsi dopo tre ko consecutivi. Per inquadrare questa sfida abbiamo contatto Claudio Vagheggi che in carriera da calciatore ha vestito le maglie dei partenopei e dei bianconeri. "E' vero che al Napoli mancherà Insigne- spiega a Tuttomercatoweb.com - ma la squadra di Ancelotti è ugualmente forte. Al tempo stesso per l'Udinese sarà un match importante, l'avversario è più forte ma in casa la formazione di Velazquez può dire la sua"

Parliamo di due portieri che conosce bene: Karnezis e Scuffet.

"Karnezis è un portiere di grande affidabilità, è un ottimo professionista, sono felice per il suo percorso, anche al Napoli finora ha fatto bene. Quanto a Scuffet, anche lui è un ottimo portiere: tutti i giovani possono avere alti e bassi ma Simone sta dando continuità alle sue prestazioni e credo che abbia intrapreso il cammino giusto".

Su Allan che lei conosce benissimo che cosa si può aggiungere?

"Ormai è stato detto tutto. Da tempo sottolineiamo che è molto forte. Ha sempre un rendimento molto alto e questo è molto positivo"

De Laurentiis pare avere trovato grande feeling con Ancelotti e vorrebbe prolungarli il contratto...

"Ancelotti è un tecnico molto esperto che ha guidato squadre di spessore. Credo che il suo Napoli giochi in modo simile a quello di Sarri, gioca corto aspettando l'imbucata giusta per il gol. non vedo una squadra così diversa da come giocava con Sarri. Ancelotti poi chiaramente ci mette anche la sua esperienza"