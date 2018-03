ESCLUSIVA TMW - Vagnati: "SPAL, lavoriamo per migliorare il vivaio"

Oggi su Tuttomercatoweb speciale su come hanno lavorato i vivai delle squadre di Serie A. Nel corso della giornata verranno mostrate le 20 rappresentanti del massimo campionato in un'inedita rosa di giocatori cresciuti nel proprio vivaio.

La SPAL, dopo la rifondazione del 2013 è attardata rispetto alle altre società del massimo campionato. Il direttore sportivo Davide Vagnata parla dei progetti degli estensi: "Siamo arrivati a Ferrara da cinque anni ed è da poco che stiamo lavorando in questa città. Mi auguro che in futuro ci siano giocatori da lanciare nel calcio professionistico. Sappiamo che è lavoro difficile, ci stiamo lavorando da poco. Per costruire qualcosa di importante serve lavorare in maniera adeguata. In questo periodo ci saranno riforme che valuteranno il lavoro sul settore giovanile. Già adesso quasi tutti i giocatori sono figli della nostra gestione".

In questi anni la valorizzazione di Meret e Pontisso ha dimostrato la bontà del progetto SPAL e un buon rapporto con l'Udinese

"Stimo molto Nereo Bonato che ritengo debba tornare al più presto in Serie A e grazie all'ottimo rapporto che abbiamo instaurato è arrivato Alex che credevamo ci potesse aiutare. Sta esprimento il suo grande potenziale e siamo felici".