ESCLUSIVA TMW - Vainquer-Antalyaspor, triennale. Ieri assalto fallito di Garcia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

William Vainquer all'Antalyaspor. Questione di dettagli ma il giocatore è pronto a salutare la Roma per volare in Turchia. Nella giornata di ieri, Rudi Garcia, tecnico del Marsiglia, ha chiamato personalmente il centrocampista che però ha scelto di raggiungere Antalya, dove giocano già i connazionali Menez e Nasri. Con loro, e con Eto'o, il presidente Ali Safak Ozturk, insieme al suo braccio destro George Gardi hanno deciso di chiudere per Vainqueur. Che ha detto no anche a Bologna e Siviglia, firmando un triennale coi turchi che adesso puntano veramente al titolo in Super Lig.