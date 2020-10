esclusiva Valcareggi: "Auguri Pelè, mi inchino. Ma sono per Diego, mi ha intrigato di più"

Nel giorno degli 80 anni di Pelè Furio Valcareggi, figlio di Ferruccio ct azzurro della Nazionale dal '67 al '74, lo ha ricordato così a TMW nell'intervista che potete vedere sotto: "Nel '70 dopo la finale, alla premiazione ai mondiali, gli feci i complimenti e lo abbracciai. Mio padre era suo amico e una volta fecero insieme anche una pubblicità a Cincinnati. Non so se era più forte lui o Maradona: io sono per Diego, per simpatia ma anche perchè Pelè ha segnato in Brasile e nei Cosmos ed era tutelatissimo, Diego in Sudamerica ma anche e soprattutto in Europa. Mi inchino a Pele ma Diego mi ha intrigato di più"

