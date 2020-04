ESCLUSIVA TMW - Valcareggi: "Cellino si faccia esame di coscienza. Spal ha la dignità di non parlare"

esclusiva Valcareggi: "Cellino si faccia esame di coscienza. Spal ha la dignità di non parlare"

vedi letture

Nel corso del TMW News è intervenuto Furio Valcareggi, agente, per parlare dell'attualità calcistica. E non sono mancati gli spunti interessanti: "Ero pieno di ottimismo ma sta calando perchè le condizioni di assoluta sicurezza per riprendere non ci sono. Credo che il campionato ricominci più tardi e non nei tempi di cui si parla adesso. Per evitare i contagi le norme di sicurezza non le vedo ancora sufficienti. Sarebbe importante fare queste dodici partite che mancano e assegnare il titolo per poi ripartire a settembre col campionato prossimo. L'Uefa vuol giocare: noi italiani del resto siamo quasi sempre stati 'clienti' fissi e abbiamo portato denaro. Però il buonsenso porta a capire che se non si può non si può. Cosa si fa se c'è un calcio d'angolo? Non si batte perché ci sono giocatori in area? Si tira solo da trenta metri? Non si possono fare queste cose fantozziane e credo che le norme ci impediranno di riprendere entro un mese come si sperava".

Se fosse nei panni di Lotito cosa farebbe?

"Lo capisco mentre comprendo meno Cellino. Però ci sta anche la soluzione come in tempo di guerra, con lo scudetto non assegnato. Cellino non vuol finire il campionato? Dovrebbe fare un esame su stesso. L'anno scorso ha iniziato con Suazo che è durato tre ore e poi ha preso Corini. Poi quest'anno ha esonerato Corini e ha preso Grosso per poi riprendere Corini e sostituirlo con Lopez. Quando si fa la barba Cellino dovrebbe licenziare se stesso e non andare a cercare una salvezza che è immeritata. La Spal non apre bocca, ha la dignità di non aprire la bocca. Lui rivendica diritti che solo lui ha. Il danno al Brescia, essendo un presidente plenipotenziario, lo ha fatto solo lui".