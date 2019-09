© foto di Federico De Luca

Chiacchierata di fine mercato a TMW con Furio Valcareggi. Tanti temi, a partire dalla rinnovata Fiorentina di Commisso: "Aver tenuto Chiesa è stata una prodezza che merita nove in pagella. Per i nuovi mi fido di Pradè, sarà una buona squadra che potrà fare una sessantina di punti. se poi saranno bravi anche sessantacinque. La Juve? Rivincerà, ha fatto il solito mercato di grande spessore. L'Inter ha una forza economica che può fare da sola tre guerre mondiali contro chi vuole. Sensi fantastico, Lukaku ripagherà Conte che non sbaglia su queste cose. La Juve arriverà prima, con un margine inferiore rispetto all'anno scorso. La lotta sarà per il secondo posto. La Lazio è una grande squadra e Lotito si è affidato ad un uomo fantastico che non sbaglia un colpo come Tare. Atalanta? Vediamo come si comporta il gruppo ora che si alzano le aspettative. E' una bella squadra e Gasp sarà di grande aiuto per arrivare a grandi traguardi. Muriel? Bel giocatore che però fa 15 gare l'anno, tende ad aumentare di peso: se è in forma fa la differenza. La Samp? C'è stato l'imbarazzo legato alla vendita del club. Hanno fatto quel che hanno potuto. Di Francesco? In molti sarebbero andati a guidare questa squadra. Era dura dire di no, credo abbia fatto comunque bene ad accettare. Il Milan? Giampaolo lo stimo e non posso dubitare che Maldini e Boban possano sbagliare un calciatore. Il Torino? Mazzarri ha portato l'anno scorso dieci punti in più. Per un periodo ha giocato senza centravanti perchè Zaza e Belotti non stavano bene. Ora ha Verdi, un ambidestro come pochi: a lui consegno la maglia e direi: vai dove ti porta l'istinto".

